Edirne'de iki Yunanistan vatandaşının yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı

Edirne'nin Doyran köyünde askeri yasak bölgede jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan iki Yunanistan vatandaşının yurtdışı çıkış yasağı kaldırıldı.

Yunanistan’ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna, yasak kararına itiraz etmişti.

İtiraz dilekçesini değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, yurtdışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence bedeli yatırmak kaydıyla kaldırılmasına karar verdi.

Manolis ile Aohna navigasyon mağduru olduklarını anlatmıştı.