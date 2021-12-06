İki Yunanistan vatandaşı gözaltına alındı

Bir Yunan polis memuru ve yanındaki kişi, Türkiye'ye yaptıkları gezi sırasında gözaltına alındılar.

Yunanistan menşeli Kathimerini olayı bildirirken tam olarak nerede gerçekleştiğinin henüz belli olmadığını yazdı.

Polis olan Yunanistan vatandaşının bugün işe gitmemesinin ardından gözaltına alındığının fark edildiği aktarıldı.

Doğrulanmayan bilgilere göre, arabayı kullanan Yunanistan vatandaşının GPS'inin açık olduğu ve Meriç nehri yakınlarındaki sınırın askeri bölgesine girdiği iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürüldü. Şahısın ailesine gümrük suçlarından gözaltında tutulduğunu söylediği bildirildi.

Adam, kuzeydoğu Evros bölgesindeki sınır köyü Kipi'ye giderek buradan Türkiye'ye devam etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk makamlarından olayla ilgili resmi bir açıklama talep etti.