Edirne’nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından ayakkabıları, elbiseleri soyularak geri itildiği belirtilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetmiş, donma riski altındaki diğer göçmenler kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmişti. Donarak hayatını kaybeden 12 göçmenin cenazeleri ambulanslarla Edirne’den alınarak Adli Tıp Kurumuna getirildi. (İHA)
Edirne'de donarak ölen 12 kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu'nda
Edirne’de donarak ölen 12 göçmenin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Haber Merkezi