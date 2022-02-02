Edirne Valiliği: 12 kişi donarak öldü

Edirne Valiliği, İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından geri itilen 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Daha sonra sayı 12'ye yükseldi.

Valilik açıklamasında göçmenlerin donarak hayatlarını kaybettiği belirtildi.

Valilik açıklaması şöyle:

"02.02. 2022 günü İpsala Ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için bölgedeki arama tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır.

Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur."