Edirne'de Binevler Semt Evi açıldı

Türkiye'nin birçok mahallesinde açılan Semt Evleri'ne Edirne'de bir yenisi eklendi. TKP'nin son Semt Evi, Edirne'nin Merkez ilçesinde bulunan Binevler'de açıldı.

Binevler Semt Evi'nin açılış konuşmasını TKP Trakya örgütü adına Çağlar Akyüz yaptı. Semt Evleri'nin yapılış amacına ve işlevselliğine değinen Akyüz, bu noktaların işçilerin, çocukların, öğrencilerin ve kadınların bir araya geleceği mahallelinin ikinci evi olacağı, dayanışmanın örgütlendiği bir yer olacağını vurguladı.

Binevler Semt Evi'nin bulunduğu Kocasinan Mahallesi'nin ve Edirne kentinin sorunlarına değinen Akyüz, kentin mevcut belediye yönetimi tarafından çetelere teslim edildiğini söyledi. Akyüz son yıllarda bir turizm şehri haline gelen Edirne’nin pandemi döneminde hizmet sektörü emekçileri için çalışma koşullarının ne denli kötü hale geldiğini vurguladı.

Semt Evi

Çağlar Akyüz’ün ardından Edirne TKP Gençlik Örgütü adına söz alan Devrim Medeni ise bir öğrenci kenti olan Edirne’de pandemiyle birlikte daha da yakıcı bir sorun haline gelen barınma sorununa, yüksek ev kiralarına ve ulaşım zamlarına değindi. Konuşmasını bitirirken bütün bu sorunların öğrencilerin ve kentteki yurttaşların örgütlülüğüyle çözüleceğini söyledi.

Etkinliğin son kısmında Edirne kentinde dayanışmanın simgesi olan ve yakın zamanda yaşamını yitiren Hamza Güven'in hatırasına kurulan semt evi kitaplığının açılışını kızı Başak Güven gerçekleştirdi. Güven, açılışta kentte ve Türkiye'de dayanışmanın önemini vurguladı.