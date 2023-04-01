Edirne Kent Ormanı’na Millet Bahçesi yapımına mahkeme 'dur' dedi

Edirne’de Söğütlük olarak bilinen İzzet Arseven Söğütlük Kent Orman‘ına TOKİ tarafından yapılmak istenilen Millet Bahçesi projesini Ankara 14. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre yurttaşların ısrarı üzerine Söğütlük Ormanı’na TOKİ tarafından yapılmak istenilen Millet Bahçesi projesine ret kararı geldi. Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararında ise “Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca verilen ihale ilanının ve Tarım ve Orman Bakanlığına ait Devlet Ormanı niteliğinde olan İzzet Arseven Söğütlük Kent Ormanının Millet Bahçesi yapılmasına ilişkin olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen izine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.