Edirne Binevler Semt Evi’nden çocuklar için kitap dayanışması

Edirne Binevler Semt Evi, hem ilkokul öğrencileriyle dayanışmayı geliştirmek hem de yarıyıl tatili için çocukların yüzlerini güldürmek amacıyla kitap dağıtımı yaptı.

Semt evinden yapılan açıklamada, “Edirne şehri, Binevler Semt Evi olarak mahallemizde bulunan Yüksel Yeşil İlkokulu öğrencileri ile dayanışmayı geliştirmek ve yarı yıl tatili için çocukların biraz olsun yüzünü güldürmek için ücretsiz hikaye kitabı dağıtımı gerçekleştirdik. Mahallemizde ve şehrimizde dayanışmayı büyütmek için tüm mahallelimizi Binevler semt evimize davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.