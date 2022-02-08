Eda Nur Kaplan davası: 'Soruşturma evresinde yeterli delil toplanamadı'

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davanın bugün ikinci duruşması görüldü.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Dosya kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen uzman görüşü dosyaya eklenirken, Kaplan'ın ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiası değerlendirildi. Soruşturma evresindeyken alkol ve kan testleri yapılmadığından dolayı raporda da buna ilişkin değerlendirme yapılamayacağı belirtildi.

'Gerekli özen gösterilmezse bir kadının daha mağdur edilmesi söz konusu'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına davayı takip eden avukat Çisel Demirkan Sakallı, dosyada yeterli delil toplanamadığına dikkat çekti.

Buna rağmen sanığın tutuklu yargılanmasına devamının önemli olduğunu belirten ve "Eğer gerekli özen gösterilmezse bir kadının daha mağdur edilmesi söz konusu olabilir" diyen Çisel Demirkan Sakallı şöyle konuştu:

"Diğer kadan dosyalarında da olduğu gibi bu dosyada da maalesef soruşturma aşamasında evrak ve deliller yeterince toplanamadı. Bunlar nedeniyle de söz konusu rapor sağlıklı ve gerçeğe uygun olarak düzenlenemiyor. Öte yandan raporda 'Kendini savunup savunmadığına dair bir değerlendirmemiz yoktur' demek sanık yararına bir karardır. Bu rapora rağmen ve mevcut delil eksikliklerini göz önünde bulundurarak hakimimiz dosyada eksikler olduğunu, incelemenin tamamlanmadığını belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bu dosyada da maalesef ki kolluk ve kamu Edanur adına yeterli ve özenli delil toplayamamıştır. Yine de bu dosyayı kazanmaya çalışıyoruz. Suç sabit, açık ve aleni. Eğer gerekli özen gösterilmezse bir kadının daha mağdur edilmesi söz konusu olabilir."