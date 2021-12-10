Eda Nur Kaplan davasında ara karar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yanı sıra Kaplan'ın annesi, kardeşi ve tanıklar katıldı.

Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istenmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, faillerin savunmalarının ardından söz alan Kaplan’ın annesi Fatma Polatoğlu, Kaplan'ın intihar etmeden önce yaşadıklarını kendisine anlattığını belirtti.

'Polis DNA almadı'

Ardından oteldeki resepsiyon görevlisi Y.E.Y. tanık olarak dinlendi. Tanık Y.E.Y, “Ben sabah 9 akşam 9’da resepsiyonda görevli olarak çalışıyorum. Olayla ilgili gördüğüm bir durum yok. Olay günü sabah 09.30’da A.A.’dan görevi devraldım. Polisler gelip sorular sordular. Tüm odaları kontrol ettiler. Polisler odalardan yastık, çarşaf, yorgan vb şeyler örnek almadılar DNA için. Olayla ilgili bir şey anlatılmadı. Biz Mehmet’i Tayfun olarak biliyoruz” dedi.

İfadelerin ardından söz alan Kaplan’ın annesi ve avukatı sanıklara üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, dosyanın bütününün İstanbul Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilmesine, Kaplan’ın eğlence merkezi giriş ve çıkışlarının incelenmesine, kendisini savunamayacak durumda olup olmadığına dair görüş istenmesine ve faillerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 8 Şubat 2022’ye ertelendi.