Eczacılardan Kanal D'ye kınama

Dün Kanal D ana haberde, yangın bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin fiyatlarının arttığına dair yapılan bir haberde yangın söndürme hortumu, ısıya dayanıklı eldiven gibi malzemelerin yanında yara ve yanık merhemlerinin de fiyatlarının “fırsatçılar” tarafından artırıldığı söylenmişti. Ancak söz konusu yara ve yanık merhemleri eczanelerce satılan ve fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ürünler.

Kanal D'nin söz konusu haberi ecza ürünlerin fiyatlarının arttığını iddia ederek eczacıları 'fırsatçı' şeklinde hedef gösterirken eczacılardansa bir açıklama geldi.

Türk Eczacılar Birliği, yaptığı açıklamada "Haberde geçen yanık ve yara merhemlerinin fiyatlarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendiğini ve bakanlıkça herhangi bir artışın olmadığının altını çizmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Kendilerinin “fırsatçı”larla her daim mücadele eden bir sağlık meslek örgütü olduğunu belirten Türk Eczacılar Birliği, "Özellikle olağandışı durumlarda Türk Eczacıları Birliği olarak Bölge Eczacı Odalarımız ve sağlık çalışanlarıyla birlikte koordineli şekilde çalışarak tıbbi malzeme ve ilaç konusunda halkımıza destek olmaya çalışırken bu tarz fırsatçılara da geçit vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Yapmış olduğunuz haberin kaynağı nedir?'

Türk Eczacıları Birliği açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölge Eczacı Odalarımız ve eczacılarımızla beraber yangının başladığı ilk andan itibaren bölgeye ücretsiz bir şekilde tıbbi malzeme ve ilaç desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda yangın bölgelerine tıbbi malzeme ve ilaç desteğimize devam edeceğimizi halkımızın yaralarını sarıp birlikte ve birlikle iyileşeceğimizi de buradan ifade etmek isteriz.

Yıllardır sağlık alanında “fırsatçılar”la mücadele eden bir sağlık meslek örgütü olarak Kanal D’ye soruyoruz:

Yapmış olduğunuz haberin kaynağı nedir? İlaçların fiyatı her sene devlet tarafından belirlenirken söz konusu kalemlerin fiyatının artması hangi şekilde mümkündür? Türkiye’de ilaçların sadece eczanelerden alınabilen sağlık ürünleri olduğu göz önüne alındığında hangi eczanede yanık merhemlerinin fiyatı artmıştır? Ülkemiz bir afet ile karşı karşıyayken günlerdir afet bölgesinde halkın ilaç ve sağlık hizmetinin kesintisiz alması için mücadele eden eczacılarımızı, töhmet altında bırakmak ve emeklerini yok saymak ne derece doğrudur? Doğru bir haber nasıl yapılır? Haberin hukuka uygunluk unsurları mevcut mudur?"

'İlaç yokluğu yaşanırsa yaralarımızı sarmak için ilacı da kendi ellemizle yaparız'

Kanal D'nin haberine tepki gösteren meslek örgütü, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Eğer bir gün “fırsatçılar” veya başka sebeplerden dolayı ilaç yokluğu yaşanırsa, yaralarımızı sarmak için ilacı da kendi ellerimizle, laboratuvarlarımızda yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Söz konusu haberle ilgili olarak düzeltme olmadığı takdirde meslek örgütü hukuki yollara başvuracağının altını çizdi.