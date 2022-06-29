Eczacılar kepenk kapatmaya hazırlanıyor: 'Hayatta kalabilmek için...'

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Eczacı Odası ortak bir deklarasyon yayımlayarak eczane kapatma da dahil olmak üzere kademeli bir eylem planını acilen hayata geçireceklerini duyurdu.

Haftasonu Konya'da bölgeler arası toplantıda buluşan Türkiye'deki tüm eczacı odaları ve TEB tarafından yayımlanan deklarasyonda "eczacıların sorunlarının görmezden gelindiği" vurgulanarak "Eczacılar, kendilerini yok sayan bu iradeye boyun eğmemeye kararlıdır. Eczacılar olarak birlikte eylemsel tavır gösterme kararımız; mesleğe başlarken ettiğimiz yeminin gereğidir. Bu yeminin gereği olarak harekete geçmekten başka çaremiz kalmamıştır. Meslek onurumuzu korumak için gerekirse eczane kapatma da dâhil olmak üzere kademeli eylem planımız acilen hayata geçirilecektir" denildi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şeker Pınar Özcan'a eczacıların en büyük sorununun ne olduğunu, neden eylem kararı aldıklarını sorduk. Özcan düşen kâr oranları nedeniyle eczanelerin yarısından fazlasının kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Kamu eczacılarının yok sayılmasının ve eczacı ve eczane çalışanlarına yönelik şiddetin ve ilaç yokluğunun da büyük bir sorun olduğunu dile getiren Özcan hayatta kalabilmek için bu çağrıyı yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Eczacılar neden kepenk kapatma dahil bir eylem planı açıkladı? En büyük sorununuz nedir?

Bugün itibariyle eczacıların en temel sorunu ekonomik olarak ayakta kalamamaları. İlaç fiyat kararnamesinde eczacı kârlılıklarını, kazanç oranlarını belirleyen rakamlar var. Bu 13 yıldır enflasyon oranında güncellenmediği için şu anda sistem bizim açımızdan tıkanmış durumda. Şu anda eczanelerimizin yarısından fazlası kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü artık masraflarımızı karşılayamıyoruz. Biliyorsunuz enflasyonist ortamdan dolayı asgari ücret arttı, masraflar her yerde katlandı. Ama bizim kâr oranlarımızı belirleyen... İlaç fiyatından bağımsız olarak söylüyorum bunu özellikle belirtmek istiyorum, ilaç zamlarıyla hiçbir alakası yok söylediğimizin. Eczacının kâr oranlarını devlet belirler. Bu oranları da kendince belirlediği kıstaslara 13 yıldır enflasyonu yansıtmadı. Yansıtmadığı için biz şu anda 13 yıl öncesindeki oranlarla çalışıyoruz, dolayısıyla çalışamıyoruz. Şu anda sistem bizim için tıkanmış durumda. Masrafını ödeyemeyen, krediyi krediyle kapatmaya çalışan meslektaşlarımız çok fazla. Artık tahammülümüz kalmadığı için geçtiğimiz hafta Konya’da, Türkiye’deki tüm eczacı odaları ve çatı örgütümüz Türk Eczacıları Birliği ile yaptığımız toplantının ana gündem maddesi de zaten buydu. Onun sonucunda da bu deklarasyon çıktı. Biz konuyla alakalı bürokrasiyle, otoriteyle de defalarca görüşmeler yaptık. Talebimizi aylardır iletmemize rağmen çözüm üretilmedi. Biz artık bu deklarasyonla belirli bir eylem takvimi planlaması içerisinde sesimizi çok daha fazla duyurmak, artık hayatta kalabilmek için bu çağrıyı yapmak zorunda kaldık.

Kâr oranlarının ne kadara çıkarılmasını istiyorsunuz?

Enflasyon oranında güncellenmesini istiyoruz. İlaç fiyatlarından tamamen bağımsız bir şey bu. Karışıklık olmasın. Kâr oranlarımızın hesaplandığı formülasyona enflasyon yedirilseydi bugün 8 kat fazlasından hesaplama yapılması gerekirdi. Bu kârlılıkla ilgili. İlaç fiyat aralıkları vardır. 0 ile 10 TL arasında şu kadar kâr edeceksin diye. Ama 0 ile 10 TL, 13 yıl öncesinde belirlenmiş olan 0-10 TL. Bu aralıkta artık ilaç kalmadı, belki orada önceden 10 ilaç vardı, şu anda orada 2 ilaç var. İlaç fiyatları arttıkça kârlılık düşer. İlaç fiyatları 13 yıldır zam ala ala az kârlılıktaki bareme kaydı hepsi. Biz artık reelde yüzde 9 gibi bir kârlılıkla bir eczanenin dönmesini sağlamak zorundayız.

Brüt kârlılık bu. Bunun içinde eczacı masrafını ödeyecek, kirasını ödeyecek, eleman maaşını ödeyecek, vergilerini ödeyecek… Bunu yapabilme şansı asla yok. O yüzden de zaten şu anda kredi sarmalında boğulmuş durumda. Talebimiz de zaten insanca yaşamak için artık bu oranların acilen güncellenmesi. Onun dışında anayasal, demokratik haklarımızı kullanarak da tepkimizi yükselteceğiz.

Eylem planı ne zaman açıklanacak?

Takvim belirlendikten sonra Türk Eczacıları Birliği tarafından kademeli eylem planı açıklanacak. Açıklanacak takvime göre tüm Türkiye’de eş zamanlı devam edeceğiz.

Türk Eczacıları Birliği ve 54 eczacı odası tarafından bugün yayımlanan ortak deklarasyon şöyle: