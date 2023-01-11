Eczacılar artık nöbet tutmak istemiyor: 'İlaçların 3'te 1'i piyasada yok'

İlaç krizi, ilaç fiyatlamasında tekellerin istediği Avro kurunun yükseltilmesine rağmen sürüyor. Bazı ilaçlar hâlâ bulunamıyor.

İlçe sağlık müdürlükleri ilaç yoklukları nedeniyle eczaneleri denetlemeye başladı. Müfettişlerin denetledikleri eczanelerde bulunmayan ilaçlarla ilgili tutanak tuttukları öğrenildi.

Üretici firmalara yakın zamanda yüzde 36 zam yapıldı, ardından bu firmalarla görüşüldü. Firmalar ilaçları en kısa zamanda tedarik edeceklerini açıklamışlardı. Ancak bunun üzerinden uzun bir zaman geçti ve ilaçlar bulunamamaya devam ediyor. Hatta bulunamayan ilaç sayısı artıyor.

Hal böyle olunca ilaç yokluğu yüzünden hastalarla karşı karşıya gelmek istemeyen bazı eczacılar nöbet sisteminden çıkmayı talep etmeye başladı.

Bunun en son örneği İstanbul Kartal'dan bir eczaneden geldi. Eczane tutanağında nöbet tutmak istemediği belirterek, başta antibiyotik olmak üzere pek çok ilacın bulunamadığı ifade edildi. Bunun yanında kulak damlası, şurup formlarında ateş düşürücüleri ve çocuk fitillerinin temininde de sıkıntılar var.

İlçe Sağlık Müdürlüğü de söz konusu ilaçların teminindeki sıkıntıyı tutanakla kabul etmiş oldu.

'Kamu ilaç üretimine geçmeli'

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri soL'a konuyla ilgili açıklama yaparak en kısa zamanda kamunun ilaç üretimine geçmesi gerektiğini, ilacın meta olarak alınıp satılmaktan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

İlacın firmaların kârlılığına bırakılmaması gerektiğini dile getiren Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri bir an önce adım atılmasının altını çizerken, ilaçların 3'te 1'inin piyasada bulunamadığını söylüyor.