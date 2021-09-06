Eczacıbaşı çiftinin ifadeleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda Eczacıbaşı, halk plajını özel plaj haline getirme, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması gereken alanı vatandaşların girişine kapatma, kaçak iskele ve yine kendi arazileri içindeki 10’a yakın kaçak yapıyla gündeme gelmişti.

Bodrum Cennetköy'de kendilerine ait arsanın komşu parselinde yer alan Çağdaş Holding'e ait inşaat şantiyesine silahlı korumalarıyla izinsiz şekilde giden Eczacıbaşı Holding patronu Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczacıbaşı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Eczacıbaşı çifti ve korumaları Hakan Yılmaz'ın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şüpheli olarak verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

'Çağdaş Holding'e ait oteli kontrole gittim'

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Bülent Eczacıbaşı ifadesinde Çağdaş Holding'e ait otelin arsasını kontrol etmeye gittiğini söyledi.

Eczacıbaşı olay günü ile ilgili şunları kaydetti:

"Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi bulunan bana ait arsaların, yan kısmında bulunan arsa Çağdaş Global firmasına aittir. Olay günü Çağdaş Holding'e ait otelin açılısı yapılacağı için arsayı kontrol etmek amacıyla Çağdaş Holding'e ait arsanın üst kısmında bulunan yoldan arsanın üst kısmına gittim. Çağdaş Holding'e ait arsanın üst kısmında bulunan yolun yine Çağdaş Holding'e ait otele doğru ayrılan çatal kısmı hemen altında daha önce holding tarafından yaptırılan bir adet kapı bulunmaktadır. Bizde olay günü bu kapıdan geçerek söz konusu alana gittik. Biz geçmeden önce bu kapı kapalıydı, fakat bize yine Çağdaş Holding'in çalışanları kapıyı açtılar. Ben yanımda eşim, şoförüm ve koruma elamanımızla söz konusu alana geçtik. Biz herhangi bir kimseye ait olmayan yol üzerinde durduk. Bizim bulunduğumuz yer Çağdaş Holding'in değildir.

Çağdaş Holding söz konusu alanı doldurarak kotunu yükseltmeye çalışmaktadır. Olay günü bu durumu belediyeye ihbar ettik. Akabinde belediyeden görevliler olay yerine intikal etti ve bize olay yerinde herhangi bir iş makinesinin bulunmadığını belirttiler. Olay günü biz söz konusu alana izinle girdik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

'Elim telefona çarptı'

Eczacıbaşı'nın eşi Oya Eczacıbaşı ise ifadesinde "kendilerine ait arsayı ziyaret etmek amacıyla olayın gerçekleştiği yere gittiklerini" söyledi.

Oya Eczacıbaşı ise "Biz aracımızdan indiğimizde Çağdaş Holding'in kendilerine ait araziyi doldurarak yükselttiklerini gördük. Ben bu durumu fotoğraflamak için telefonumu çıkarttığımda bir anda kalabalık bir grup üzerimiz doğru gelmeye başladı. Bu grubun içerisinde 1 veya 2 kişi cep telefonları ile bizi görüntülüyordu. Bende bu duruma karşı tepki göstererek herhangi bir kastım olmaksızın elimi savurdum ve görüntü alamayacaklarını söyledim. Ben kesinlikle olayla görüntü alınan telefona zarar vermek amacıyla hareket etmedim. Daha sonra elim telefona çarptı ve telefon yere düştü" dedi.

Koruma Hakan Yılmaz ise ifadesinde "Bülent bey ve Oya hanım, Gölköy Mahallesinde bulunan arsalarının durumunu kontrol amacıyla arsaya gitmek istediler. Ben de kendilerine eşlik ettim. Bülent Bey kendi arazisine geçmek isterken hemen bu arsanın yanında bulunan Çağdaş Holding'e ait arsada çalışan birkaç kişi üzerimize doğru gelmeye başladı" dedi.

Eczacıbaşı Holding konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.