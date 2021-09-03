'Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı' haberleri üzerine Eczacıbaşı'ndan açıklama

Geçtiğimiz aylarda Eczacıbaşı, halk plajını özel plaj haline getirme, plaja giden kamu yolunu demir kapıyla engelleyip, halkın kullanımına açık olması gereken alanı vatandaşların girişine kapatma, kaçak iskele ve yine kendi arazileri içindeki 10’a yakın kaçak yapıyla gündeme gelmişti.



Medyaradar'ın haberine göre, uydu görüntüsü üzerinden tüm bu kanunsuzlukları belgeleyen Bodrumlular, belgeleriyle birlikte hem Bodrum Belediyesi’ne hem de CİMER’e suç duyurusunda bulunmuş, Eczacıbaşı’nın konuya dair tek açıklaması ise “Zaten imar affı başvurusunda bulunduk” demek olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesi’nin girişimiyle sahili kapatan duvarın yıkıldığı öğrenilirken, hızını alamayan Eczacıbaşı’nın bu kez komşu şantiyeleri silahlı adamları ile bastığı ve şantiye çalışanlarının cep telefonlarının gasp edilmeye çalışıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, çalışanların “Burası özel arazi, buraya giremezsiniz” uyarıları üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz bize” dediği görüldü.

Görüntülerde aynı çalışanın “Polise şikayet edeceğiz” uyarısı üzerine Bülent Eczacıbaşı’nın “Et” yanıtını vermesinin ardından Bülent Eczacıbaşı’nın silahlı adamları ve Oya Eczacıbaşı, komşu şantiyedeki çalışanın elindeki telefonu zor kullanarak aldı ve görüntüleri silmeye başladı. Yaşanan kısa arbedenin ardından bu şantiye baskını esnasında kayıtların silindiğine emin olan Eczacıbaşı ve silahlı korumaları şantiye alanını terk etti.

Eczacıbaşı Holding'den açıklama

Eczacıbaşı Holding konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Eczacıbaşı Cennet Koyu’nu kapatmak isteyince olay çıktı' başlığıyla yayınlanan içerikler, hiçbir şekilde gerçekleri yansıtmamaktadır. Söz konusu olayda, Bodrum’daki kendi arazisine ulaşmak için tek yol olan ve kamu mülkiyetinde bulunan araziden geçmek isteyen Bülent Eczacıbaşı, bölgede ruhsatsız olarak yapılan inşaatın görevlileri tarafından 'burası özel arazi' denilerek engellenmek istenmiş ve bu nedenle tartışma yaşanmıştır. Konuya ilişkin adli süreç devam etmektedir" denildi.