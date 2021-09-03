Ece Üner'e tepki gösteren 7 gazeteci istifa etti: Reyting uğruna olaylar çarpıtılıyor

Kanal D'de yayımlanan "Ece Üner ile Susma" programında çalışan 7 gazeteci istifa etti.

Medyatava'nın haberine göre, Üner'in "Susma" ekibinde istifa depremi yaşandı. 7 gazeteci olayların manipüle edildiğini, reyting uğruna çarpıtıldığını iddia ederek program ekibinden istifa etti.

İstifa eden 7 gazetecinin arasında ekibin şefi gazeteci Gökhan Kayış'ın da olduğu öğrenildi. Kayış en son kapanan Olay TV'de sabah haberlerini sunuyordu.

İstifa eden bir başka isim de yine Olay TV ekibinden deneyimli muhabir Ayça Özkan oldu.