'Ece Üner' istifalarına ilişkin ilk açıklama

Kanal D'de yayımlanan "Ece Üner ile Susma" programında çalışan 7 gazeteci istifa etmiş, istifanın gerekçesi olayların manipüle edildiği ve reyting uğruna çarpıtıldığı iddiası olmuştu.

Konuya ilişkin Bloom Medya'dan bir açıklama geldi, iddialar yalanlandı.

Açıklama şöyle:

“Bloom Medya olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Ece Üner ile susma Programı hakkında dün bazı haber mecralarında yayınlanan asılsız iddialardan büyük hoşnutsuzluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Programda yer alan konular, içeriğimiz gereği katılan kişilerin kendi iddialarını ve yaşadıklarını yansıtmaktadır. Programımızda hiçbir şekilde manipülasyona yer verilmemektedir. Bu durum zaten gerçek kişi ve olayların yer aldığı programımızın içeriğine ters düşmektedir. Yapılan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz”