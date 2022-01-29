Ece Erken’in ‘ambulans’ iddiasına il sağlık müdürlüğünden yanıt geldi

Beşiktaş Kulübü’nün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürüldüğü olay sonrası dün gece paylaşımda bulunan Ece Erken, “Balıkçıya en yakın hastanenin arabayla mesafesi sadece 5 dakika. Saat 00.20’de trafik de yok ve ambulans 40 dakikada geliyor! Ve kocam kan kaybından ölüyor. Önce katillerin yakalanmasını, sonra da bu ambulansın gecikmesin sebebini öğrenmek istiyorum. Bulana kadar da peşini bırakmayacağım” diyerek tepki göstermişti.
Sağlık Müdürlüğü: Konu titizlikle incelenmiştir
Erken’in paylaşımının ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Mahmutyazıcıoğlu’nun silahla öldürülmesinin ardından sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: