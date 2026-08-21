Ebu Zuhur saldırısı sonrası dikkat çeken hamle: İsrail taarruz helikopteri filosunu güneyden kuzeye taşıdı
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 21.08.2026 , 15:23
Türkiye'nin Suriye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Hava Üssü'nü "Ankara'ya mesaj vermek için" vuran İsrail dikkat çeken bir karara imza attı.
İsrail Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterlerinden oluşan 190. Filosu’nu ülkenin güneyindeki Ramon Hava Üssü’nden kuzeydeki Ramat David Hava Üssü’ne taşıdı.
Kararın arkasında 7 Ekim 2023 saldırılarından çıkarılan dersler ve kuzey sınırının savunulması yer alırken, hamlenin Suriye’deki Ebu el-Zuhur Hava Üssü’ne düzenlenen hava saldırısının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.
Böylece İsrail'in AH-64A Apache helikopterlerinden oluşan taarruz gücü Lübnan ve Suriye cephelerine önemli ölçüde yaklaştırıldı.
Hayfa’nın yaklaşık 20 kilometre güneydoğusunda yer alan Ramat David, daha önce F-16 uçaklarına ev sahipliği yapıyordu.
190. Filo, Filistin Direnişi'nin 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunda kritik rol oynamıştı.
Operasyon, Ramat David Üssü'nde sadece 4 helikopterin bulunduğu anda gerçekleştirilmiş, İsrail bir süre Hamas öncülüğündeki Filistinli örgütlere yanıt verememişti.
190. Filo'nun, İran'ın misilleme saldırılarında kullandığı İHA'ları önlemek için kullanıldığı da biliniyor.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
İLGİLİ HABER
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.