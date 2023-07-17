Ebrar Karakurt’tan kendisini hedef alanlara 'madalyalı' yanıt

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karakurt paylaşımında, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" dedi.

Ebrar Karakurt şampiyonluk sonrasında, "Bir hayal gerçekleşti. Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Yıllardır bunun için çabalıyoruz. Eksik olan şey altın madalyaydı. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Kızların hepsiyle gurur duyuyorum. Biz daha yolun başındayız. İlk altın madalya ama son olmayacak. Aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda ve Paris Olimpiyatları'nda göstereceğiz" dedi.

Karakurt'un sosyal medya paylaşımları daha önce iktidara yakın medya ve hesaplar tarafından homofobik bir dille hedef gösterilmişti.

Şampiyonluğu depremde hayatını kaybeden Ceren'e adadı

Milli voleybolcu Zehra Güneş de depremde hayatını kaybeden Ceren için şampiyonluğu kazandıklarını belirterek, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için" dedi.

Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti.