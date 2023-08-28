e-Reçetem'e 5 farklı dil eklenmiş, Kürtçe eklenmemişti: 'Turistler için ihtiyaç duyuldu'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, e-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinin eklendiğini duyururken, sistemde Kürtçe dil seçeneğinin olmaması tepki çekmişti.

Tepkilerin ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan Koca, "E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz konusu dillerde reçete yazılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Koca, "Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir" dedi.

'Övünç duyulacak gelişmeler...'

Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 5 farklı dil seçeneğinin eklmenmesine gerekçe olarak sağlık turizmini gösterdi ve sağlık turizmine ilişkin gelişmelerden 'övünç duyulması' gerektiğini öne sürdü.

Koca'nın açıklamasında yer verdiği ifadeler şöyle:

"Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkânı artıyor. Bazı hastalar Türkiye’de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir."