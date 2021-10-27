e-Devlet vatandaşık işlemleri sitesine saat 13.30 itibariyle girişlerde sorun yaşanıyor.
Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, sitede "Bağlantı sorunu" yazıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
e-Devlet'e erişilemiyor
e-Devlet uygulamasına giriş yapılamıyor.
Haber Merkezi
e-Devlet vatandaşık işlemleri sitesine saat 13.30 itibariyle girişlerde sorun yaşanıyor.
Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, sitede "Bağlantı sorunu" yazıyor.