Dynamo Denim patronundan direniş çadırına saldırı: Kadın işçiye küfür etti

DİSK Tekstil-İş Sendikası'na üye oldukları için 12 Temmuz'da işten çıkarılan işçiler fabrikanın karşısına direniş çadırı kurmuşlardı. Direnişlerini sürdüren işçilere her gün tacizde bulunan patron Kamil Coşkun, 4 güvenlik görevlisi, özel şoförü ve fabrika yöneticileri Ahmet Sezgin, Muhammed Ali Balcı, Hüseyin Deniz ve Önder Uçar bu sabah çadıra gelip işçilere hakaret etti.

Bir kadın işçiye küfür eden patron, sağa sola saldırmaya başladı. İşçiler tarafından engellenen patron hakaret ve küfür ederek adamlarıyla birlikte çadırdan ayrıldı. İşçiler ve Tekstil-İş sendikası yöneticileri jandarmada suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunun ardından tekrar fabrika önüne gelen işçiler direnişe devam ediyorlar.