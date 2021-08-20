DW: Taliban bir çalışanımızın akrabasını öldürdü

Bir Deutsche Welle (DW) muhabirini arayan Taliban militanlarının ailesinden bir kişiyi vurarak öldürdüğü ve bir kişiyi de ağır şekilde yaraladığı belirtildi. Almanya menşeli DW, Taliban'ın şu anda Almanya'da çalışan gazeteciyi bulmak için kapı kapı arama yürüttüğününü öne sürdü.

Gazetecinin diğer akrabalarının son anda kaçmayı başardığını aktaran DW şu anda firarda olduklarını belirtti.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg sert bir kınama yayınladı ve Alman hükümetini harekete geçmeye çağırdı.

Limbourg, "Dün editörlerimizden birinin yakın bir akrabasının Taliban tarafından öldürülmesi akıl almaz derecede trajik ve Afganistan'daki tüm çalışanlarımız ailelerinin kendilerini içinde buldukları akut tehlikeye tanıklık ediyor" dedi.

DW'nin aktardığına göre Taliban şimdiye kadar kurumda çalışan 3 gazetecinin evini bastı. Özel televizyon kanalı Ghargasht TV'den Nematullah Hemat'ın Taliban tarafından kaçırıldığı da iddia edilirken özel radyo istasyonu Paktia Ghag Radio'nun başkanı Toofan Omar da devrik hükümet yetkililerine göre Taliban tarafından hedef alınıp vurularak öldürüldü.

Taliban'la bağlantılı olduğuna inanılan iki kişiyse Almanya menşeli Die Zeit gazetesine çevirmen olarak çalışan Amdadullah Hamdard'ı 2 Ağustos'ta doğu Afgan kenti Celalabad'da sokakta vurarak öldürdü.

Bir ay önce, dünyaca ünlü Hintli fotoğrafçı ve Pulitzer ödüllü Daniş Sıddıki, Taliban militanları tarafından Kandahar'da öldürülmüştü.