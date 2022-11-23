Düzce'deki deprem sonrası Bursa Valisi'nden açıklama

Düzce merkezli birçok ilde hissedilen bir deprem gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 5,9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi daha önce 5,9 olarak duyurduğu Düzce’deki depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti.

Depremin merkez üssü Sarıdere, Gölkaya olarak kaydedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da gerçekleşti.

Vali: Olumsuz bir durum yok

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Canbolat, ''Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremde ilimize an itibariyle tespit edilen bir olumsuz durum yoktur'' ifadelerini kullandı.