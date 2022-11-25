Düzce'de yurttaşlar geceyi çadırlar ve spor salonlarında geçirdi

Düzce'de depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşlar, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda ve spor salonlarında geçirmeye devam etti.

Kentte önceki gece yaşanan, AFAD'a göre 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan ve hasarlı olduğu için evlerine giremeyenler, AFAD ekiplerince Anıt Park ve Millet Bahçesi'ne kurulan çadırlara yerleşti.

Depremin merkez üssü Gölyaka ilçesi ile Cumayeri, Kaynaşlı ve Çilimli ilçelerinde de evine giremeyen vatandaşlar park alanlarına yerleştirilen çadırlarda ve spor salonlarında geceyi geçirdi.

AA'nın haberine göre kentte kurulan yaklaşık 1000 çadırda ve spor salonlarında bekleyiş sürüyor.

Öte yandan, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hasar gören binalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince inceleniyor.

Çalışmalar sonunda konut sahiplerine hasar durumuna ilişkin bilgi verilecek.