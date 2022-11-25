Düzce depremi sonrası 'acil yıkılacak' bina sayısı açıklandı

Düzce Valiliği'nde yapılan koordinasyon toplantısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Düzce'deki depremin ardından toplam 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi.

Soylu'dan 'eşya yardımı' açıklaması

Bakan Soylu ise "19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Burada bine yakın çadır kuruldu ve hala da kurulmaya devam ediyor. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları açıldı ve vatandaşlarımız buralarda misafir edilmeye devam ediyor. Düzce'ye Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile toplam 27 milyon liralık ödenek ulaşmış oldu. Vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

Soylu "Yapı stokunun yüzde 80'inin iyi bir noktada olması burada daha büyük maliyetle karşılaşmamamızı temin etmiştir. Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. 30 bin lira kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Kiracılar varsa 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Konteynere geçiyorsa 15 bin liraya kadar yardımda bulunulacak. Eşya hasarları için tespit komisyonu oluşturduk. Eşya hasarlarının 5 bin liraya kadar karşılanmış olacak. Çatı hasarları da var. Bunlarla ilgili de 5 bin liradan 15 bin liraya kadar karşılayacağız. Az hasarlı yapılar var. 3 bin, 5 bin, 7 bin civarında destek olacağız. Vatandaşlarımızın karşılaştığı bu zor durumda bir nebze olsun katkı koyacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Esnaflarımızı da yalnız bırakmayacağız. Bizim görevimiz tedbirleri almak, afetle karşılaştığımız anda birbirimizin yardımına koşmak ve dayanışma gerçekleştirmek. Bu sınamalardan hep birlikte güçlenerek çıkıyoruz" diye konuştu.