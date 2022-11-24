Bakan Yanık'tan Düzce depremi açıklaması: 1 milyon lira kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan depremde zarara uğrayan haneler için Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na toplam 1 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelerdeki tespit çalışmaları tamamlanana kadar ilk etapta temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplam 1 milyon lira kaynak aktardık."