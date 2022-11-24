Depremde ortaya çıkan ışığa ilişkin açıklama: Çok önemli bir olay

Düzce'deki depremde gökyüzünde ortaya çıkan ışık hakkında Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar'dan açıklama geldi.

Aynı olayın 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde de yaşandığını belirten Pınar, "Bu sismik enerjinin açığa çıkması genelde fayın hareketiyle meydana gelir. Fay hareketi ile çok yüksek ısı açığa çıkar. Aynı şekilde dün sabahki depremle birlikte bölgede bir ışık görüldü. Bunun kaynağı tamamen faylanmayla alakalı. Şunu da belirtmekte fayda var. Bir fay üzerinde biriken sismik enerjinin yüzde 90’ı tamamen ısıyla çıkar. O hareketle birlikte büyük ısı oluşmaktadır. Sadece geri kalan yüzde 10 sismik enerjiyle açığa çıkar. Bu aslında çok önemli bir olay" dedi.