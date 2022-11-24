Depremden sonra öğrenciler çaresiz: 'Kolonlardaki çatlakları 'yanlış anladığımız' söylendi'

Düzce'de dün gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, kentteki üniversite öğrencileri eğitimdeki belirsizlik ve yurtlardaki hasarlardan dolayı mağdur oldu.

Yurtlar dün depremi takiben tahliye edilirken, Cahit Zarifoğlu KYK Erkek Yurdu harici diğer yurtlarda kalan öğrencilere eşyalarını almaları için saat 9.00'da izin çıkmıştı. Lakin öğle saatlerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ilçeye gelmiş ve yurtlarda bir sorun olmadığını beyan etmişti.

Bakan Kasapoğlu, Düzce'deki depremin ardından öğrenci yurtlarına ilişkin, 'Tüm genç arkadaşlarımızı yurtlarımıza yerleştirdik' açıklamasında bulundu.

Ancak öğrenciler bazı yurtlarda asma tavanların çöktüğünü ifade ederken, can güvenliği endişesiyle geceyi açık arazilerde geçirmeye devam ediyor.

Öğrenciler yurtlarda kalmayı reddederken, soL'a demeç veren öğrenciler, "Bize 'kolonlardaki çatlakları yanlış anlıyorsunuz' dediler" diye konuştu.

Öğrenciler yurtlara giremiyor, evlerine de dönemiyor

Depremin ardından soL'a konuşan bir öğrenci, ili terk etmek isteyenlerin araç bulamadığını belirtirken, "Birçok sınıf arkadaşımız Batı Karadeniz ya da Doğu Anadolu'da yaşıyor. Yurtta kalmaları imkânsız. Eve dönmek istiyorlar ama bir otobüs bileti 750 lira. Bu aylık KYK kredisi, kimsenin verecek böyle bir parası yok" dedi.

Parası olan öğrencilerin bile, otobüs seferi bulamadığını ifade eden başka bir öğrenci ise sıra arkadaşlarının ilde mahsur kaldığını, memleketlerine dönmek için bir şansları olmadığını kaydetti.

Yurtlarda güvenlik yok: 'İsteyen soyup kaçar'

Öte yandan öğrenciler depremi takiben açık alanda geceyi geçirirken, kız yurdunda eşyalarını almak için ilerleyen saatlerinde geri döndüler. Ancak bu sırada bir denetimin olmaması endişeleri arttırdı.

Eşyalarını almak için yurt binasına giriş yapan bir öğrenci, "Biz girerken ne kapıda biri vardı, ne de bir denetim vardı. Güvenlik zaten yoktu. Biri istese herkesin bilgisayarını alıp gidebilir yurdu soyabilir, ortada hiçbir şey yok" diye şikâyet etti.

Öğrencilerden 'uzaktan eğitim' talebi

Öte yandan görüştüğümüz bir Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi ise, depremden sonra sınıflarda ve laboratuvarlardaki ekipmanların tamamının kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Bu durumda üniversitede ders işlemenin imkânsız olduğunu belirten öğrenci, "Akademisyenler de öğrenciler de sınavların ve derslerin uzaktan devam etmesini istiyor" dedi.

Ancak Düzce Üniversitesi Rektörlüğü sınavların 1 hafta ertelendiğini duyururken, henüz uzaktan eğitin veya çevrimiçi sınav yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama yapmadı.

Öte yandan il genelinde hem yurtlarda kalan öğrencilerin hem de evleri hasar gören yurttaşların bölgedeki parklarda bekleyişi sürüyor.

Sınıflardaki durum