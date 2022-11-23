Gençlik ve Spor Bakanı: Depremden sonra genç arkadaşlarımızı yurtlarımıza yerleştirdik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremin yaşandığı Düzce'deki öğrenci yurtlarına ilişkin, "Hamdolsun, yapısal hiçbir sorunun olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve hemen akabinde, tüm genç arkadaşlarımızı yurtlarımıza yerleştirdik" dedi.

Kasapoğlu, kentin bir üniversite şehri olduğunu ve öğrencileri gün boyu ziyaret ettiklerini belirterek, "İki hafta önce gerçekleştirdiğimiz tahliye tatbikatının faydalarını, dün gece arkadaşlarımızın tedbir gereği yurtlardan tahliye sürecinde yaşadık" ifadelerini kullandı.

Yurtların, depremin hemen ardından tahliye edildiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelen teknik ekiplerin yurtlarda gerekli incelemeleri yaptığına işaret eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Hamdolsun, yapısal hiçbir sorunun olmadığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve hemen akabinde, tüm genç arkadaşlarımızı yurtlarımıza yerleştirdik. Aileleri, bu anlamda müsterih olsunlar. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de hem deprem öncesi tedbirler, hazırlıklar hem Allah korusun böyle bir durumda karşılaşıldığında geliştirilen refleks, çalışmalar ve bilinç en üst noktada olacaktır. Deprem coğrafyasındayız. Bu coğrafyanın gerekliliklerini, bu anlamdaki hazırlıkları, tedbirleri devlet olarak 1999'daki durumla, bugünü çok bariz bir şekilde fark ediyoruz. Rabbim felaketler yaşatmasın, yar ve yardımcımız olsun.'' (AA)