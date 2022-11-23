Düzce'de yurttaşların park ve bahçelerde bekleyişi sürüyor

Çevre illerden de hissedilen Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından panikle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu.

Korktukları için gün boyu evlerine giremeyen vatandaşlar, akşam olmasına rağmen Millet Bahçesi, Anıt Park, Cedidiye Meydanı, Kalıcı Konutlar'daki toplanma alanları ile bahçelerde beklemeye devam ediyor.

Battaniyelerine sarılıp ateş yakarak soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlara, Türk Kızılay ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sıcak yemek, gıda ve battaniye desteği veriliyor.

Park alanlarına çadırlar kuruldu

AFAD, kentte yaşanan deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilk etapta Anıt Park Meydanı ile Millet Bahçesi'ne 5 kişilik 200 çadır kuruyor. Çadırların kurulmasına Düzce Belediyesi, AFAD gönüllüleri, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da yardımcı olduğu bildirildi.