Düzce'de yaşlı adam deprem sonrası evinde ölü bulundu

Düzce merkezli birçok ilde hissedilen bir deprem gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 5,9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi daha önce 5,9 olarak duyurduğu Düzce’deki depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti.

Depremin merkez üssü Sarıdere, Gölkaya olarak kaydedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da gerçekleşti.

78 yaşındaki Hilmi Demetgül ölü bulundu

Gölyaka ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki kişi, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ailesi tarafından evinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Beyciler Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Demetgül'ün deprem sonrası dışarı çıkmaması üzerine dairesine giren ailesi, yaşlı adamı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Demetgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)