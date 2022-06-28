Düzce'de sel: 180 bin civciv öldü, otel inşaatı çöktü, şehirde sular kesildi

Düzce'de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel sularına karışan içme suyu ana hattı nedeniyle Düzce'de ise sular kesildi. Şehire yarına kadar su verilemeyebileceği belirtildi.

Şehirde sel nedeniyle 180 bin civciv öldü, inşaat halindeki otel yıkıldı, köprüler ve yollar çöktü.

180 bin civciv öldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sel nedeniyle tavuk kümesi sular altında kaldı. Sular altında kalan tavuk kümesinde 180 bin civciv öldü. Kümesin sorumlusu Ercan Arı, "Dere yatağı yön değiştirerek, direkt kümese doğru akmaya başladı. Yarım saat içinde de kümes komple sular altında kaldı. 370 bin hayvanımız vardı, alt katlardaki 180 bin hayvan telef oldu. Şu anda üst kattaki hayvanları yaşatmaya çalışıyoruz. 'Yağmur devam etmesin' diye dua ediyoruz" dedi.

Düzce’ye su veren ana hat patladı, şehirde sular kesik

Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan regülatörünün bulunduğu Uğur Suyu taşarak yolun ve ana hattın paylamasına neden oldu. İki ayrı bölümden toplam 600 metrelik ana su hattı sel sularına kapıldı.

Düzce Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü kente yeniden su vermek için tüm imkanların seferber edildiğini açıklayarak; "Dün geceden itibaren bölgemiz yoğun bir yağış aldı. Ekiplerimiz yağışlar öncesinde olduğu gibi yağış anında da durmaksızın olumsuzlukları gidermek için çalıştı. Gece saatlerinde regülatörümüz arızalanmıştı. Sabaha karşı da regülatöre giden ana su hattı ve yollarımız uçtu. Ekiplerimiz var gücü ile şehre yeniden su vermek için canla başla çalışıyor. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Aşırı yağışlarla gelen ağaç ve çöpler Akçakoca’da sahile vurdu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan yağışlarla birlikte derelerden taşınan ağaç parçaları ve çöpler sahilleri doldurdu.

Köylere ulaşım sağlanamıyor

Merkeze bağlı Samandere ve Derdin köyleri arasındaki 1,5 kilometrelik yol, sel suları ile kaplandı. Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanmaya çalışılıyor.

Kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Kaynaşlı ilçesinde ise kepçe operatörü, iş makinesi ile suya devrilerek kayboldu. Sabahın erken saatinde başlayan arama çalışmaları ise halen devam ediyor.

Üç ay sonra hizmete girecek termal otelin bir bloğu yıkıldı

Derdin köyündeki kaplıca oteli inşaatının ise bir kısmı çöktü. Yükselen sel suları nedeniyle otelin diğer bloklarının da yıkılabileceği açıklandı. Bir bloğu yıkılan termal otelin, 3 ay sonra hizmete başlamasının planlandığı öğrenildi.