Üç ay sonra hizmete girecek termal otelin bir bloğu yıkıldı

Düzce'nin Beyköy beldesinde şiddetli sağanak sebebiyle Samandere ve Derdin köyleri arasındaki 1 buçuk metrelik yol, sel sularıyla kullanılamaz hale geldi. Derdin köyünde bulunan inşaat halindeki otelin bir bloğu da yıkıldı.

Yükselen sel suları nedeniyle otelin diğer bloklarının da yıkılabileceği açıklandı. Bir bloğu yıkılan termal otelin, 3 ay sonra hizmete başlamasının planlandığı öğrenildi.

Düzce'deki köylere ulaşımın durduğu, alternatif yollardan ulaşımın sağlanmaya çalıştığı belirtildi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. (İHA)