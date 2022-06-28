Selde kilitli bırakılan 56 köpek öldü!

Bartın'da meydana gelen sel, içeride yüzlerce köpek bulunan hayvan barınağını da etkiledi. Kilitli kalan 22'si yavru 56 köpek yaşamını yitirdi. Barınağın sahibine 434 bin TL ceza kesildi.

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Bartın'ın Okçular köyünde topladığı yardımlarla beslenen sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınaklar sel suyuyla doldu. Selden etkilenen köpeklerin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, barınağın bulunduğu alana gelen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kurtarma çalışması yaptı. 300 köpek güvenli bölgeye alınarak, Bartın Hayvan Barınağı’na götürüldü, 22'si yavru olmak üzere 56 köpek ise öldü.

Hayvanların ölümüyle ilgili olarak barınağın sahibi Sevim Arkan'a Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin TL idari para cezası kesildi. 

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