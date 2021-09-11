Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde 25 yaşındaki Hasan Kılıç, boşanma aşamasındaki eşi 19 yaşındaki Özlem Kılıç ile kayınvalidesini bıçakladı.

Özlem Kılıç yaşamını yitirirken, annesi ise ağır yaralandı.

Olay bugün öğleden sonra Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Büyükmelen köyünde meydana geldi.

Hasan Kılıç'la yaklaşık iki yıldır evli olan Özlem Kılıç'ın, bir süre önce eşini terk ederek annesi 53 yaşındaki Gülfidan Key’in evine yerleştiği ve boşanma davası açtığı öğrenildi.

Hasan Kılıç, önümüzdeki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek onu bıçaklarken daha sonra müdahale etmeye çalışan Gülfidan Key’i de bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızını Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Özlem Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülfidan Key'inse tedavisi sürüyor.

Cinayetten sonra kaçan Hasan Kılıç aranıyor.