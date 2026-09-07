Düzce’de fındık işçilerini taşıyan tarım aracı ile tır çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 07.09.2026 , 23:03 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 , 23:13
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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