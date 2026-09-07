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Düzce’de fındık işçilerini taşıyan tarım aracı ile tır çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Akçakoca’da demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan “pat pat” tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu 3 kadın işçi ile tarla sahibi yaşamını yitirdi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 07.09.2026 , 23:03 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 , 23:13

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile fındık işçilerini taşıyan tarım aracının çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden 16 AAY 442 plakalı demir çelik yüklü tır ile fındık işçilerini taşıyan "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı Ayazlı Akevler mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracını altına alan tır yakındaki bir evin bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Görevlilerin yaptığı kontrollerde 3 kadın işçi ile tarla sahibinin kaza mahallinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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