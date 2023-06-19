Düzce'de dere yatağına yakın olan ev ve köyler tahliye edilecek

Düzce Valiliği yoğun yağış nedeniyle "turuncu alarm" verildiği kentte dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerde yaşayan vatandaşları tahliye kararı aldı.

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede ve kentte yoğun yağış nedeniyle birtakım tedbirlerin alındığını belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz için verilen turuncu uyarı gereğince; Dere yatakları ve tehlike arz eden yerlerde kalan vatandaşlarımız Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız koordinesinde, yağış tehlikesi geçene kadar tedbiren tahliye edilecektir. Vatandaşlarımız sosyal tesislerimizde misafir edilecektir."

Jandarma ve kolluk kuvvetlerine talimat verildi

Öte yandan, Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, bölgede aşırı yağış beklendiğinden tedbirler alındığını vurgulayarak, "İlçe Kaymakamlarımıza, jandarma ve kolluk görevlilerine dere yataklarında tehlike arz eden ikametlerde yaşayan vatandaşların tahliyesi konusunda talimat verildi. Vatandaşlarımızın kendi can güvenliği için alınan tedbirlere uyulmasını rica ediyorum" dedi.

Dereler taştı, köprü ve yollar kapandı

Düzce'de sağanak kent merkezi, Kaynaşlı, Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerindeki dere yataklarında taşkına neden oldu.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli yağışın ardından Akçakoca ilçesinde Kalkın, Nazımbey, Hasançavuş ve Esmahanım; Cumayeri ilçesinde Taşlık, Dokuzdeğirmen; Gölyaka ilçesinde Yazlık ve Yeşilova; Gümüşova ilçesinde Derköy, Elmacık ve Yıldıztepe; Kaynaşlı ilçesinde Doğanlı ile merkeze bağlı Üçköprü köylerinde dereler taştı.

Taşkın nedeniyle köylerdeki evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı, sokak ve yollar sular altına kaldı, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı köprüler geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Menfez hasar gördü

Kentte kuvvetli yağışın ardından Karakaş, Yoğunpelit, Mengen ve Yaylatepe köylerine ulaşım sağlayan Hocaköy-Karakaş sapağında bulunan menfez, taşkın nedeniyle hasar gördü.

Yığılca ilçesi Karakaş köyü sapağında bulunan derenin taşması sonucu bir kısmı hasar gören yol trafiğe kapatıldı.