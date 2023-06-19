Kırıkkale'de sağanak: Dereler taştı, tren yolunda göçük oluştu

Kırıkkale Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolu ve asfaltta göçük meydana geldi, bazı evlerde su baskınları yaşandı.

Ankara- Kars güzergahında işleyen Doğu Ekspresi seferleri, demir yolunun hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında durduruldu.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şarklı Deresi'nin taşması sonucu da Kızılırmak kenarındaki Yeşilvadi Mesire Alanı su altında kaldı.

Merkez Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı yolları çamur kapladı ve bahçeleri su bastı.

Bahşılı ilçesinde ise içme suyu kuyularına sel sularının girmesi sonucu çeşmelerden çamurlu su akmaya başladı.

İlçeye bağlı Küreboğazı köyünde sel nedeniyle köyün içme suyu hattı ve altyapısı zarar gördü. (AA)