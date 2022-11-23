Düzce'de deprem sırasında evden çıkarken düşen kişi yaşamını yitirdi

Düzce merkezli birçok ilde hissedilen bir deprem gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 5,9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi daha önce 5,9 olarak duyurduğu Düzce’deki depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti.

Depremin merkez üssü Sarıdere, Gölkaya olarak kaydedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da gerçekleşti.

Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in depremin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilmişti.

Kafasını merdivene çarpıp öldü

Düzce'de Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı.

Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)