Düzce'de asansör boşluğuna düşen kargo çalışanı yaşamını yitirdi

Düzce'de Konuralp Mahallesi’nde bir sitede kargo bırakmak için binaya giren Ümit Ceylan, giriş katında asansör çağırdı. Asansör kapısını açan Ceylan, adım atınca 1 kat aşağıdaki boşluğa düştü. Ardından gelen asansör kabini de Ceylan'ın üzerine indi.

DHA'da yer alan habere göre kargo firması yetkilileri, Ceylan'ın "dağıtım parametrelerinde düşüş olduğunu görünce" aramaya başladı. Cep telefonundan Ceylan'a ulaşamayan yetkililer, bu kez GPS ile kargo aracını buldu. Kargo aracının yanına giden yetkililer, çevredekilerden Ceylan'ın binaya girdiğini ve dışarı çıkmadığını öğrenince asansör boşluğuna baktı.

İhbar üzerine binaya sağlık ekibi sevk edilirken, görevlilerinin yaptığı kontrolde Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ümit Ceylan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.