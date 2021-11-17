Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem

Saat 15.40 sıralarında AFAD merkez üssü Düzce olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin büyüklüğü 5, derinliği 18 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 5,2 olarak açıklandı.

'Olumsuz bir ihbar ulaşmadı'

Düzce Valisi Cevdet Atay, şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ysa "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir" paylaşımı yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, "İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı" dedi.

Düzce Belediye Başkanı da NTV'de katıldığı yayında merkezden ya da köylerden olumsuz bir ihbar gelmediğini doğrularken, "Binaların yüzde 80'den fazlası yeni, deprem sonrası yapılmıştır. Yüksek katlara izin vermiyoruz, deprem yönetmeliğine uyuyoruz" dedi.