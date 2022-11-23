Düzce Üniversitesi'nde eğitime ara verildi

Düzce merkezli birçok ilde hissedilen bir deprem gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 5,9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi daha önce 5,9 olarak duyurduğu Düzce’deki depremin büyüklüğünü 6,0 olarak revize etti.

Depremin merkez üssü Sarıdere, Gölkaya olarak kaydedildi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı bilgisi hakkında açıklama yaptı. Koca "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi'nde eğitime ara

Düzce Üniversitesi'nde deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.

Üniversitenin spor salonu, tenis kortları ve halı saha bölgesi ile Cumhuriyet Konferans Salonu'nun öğrenciler için açık hale getirildiği aktarılan paylaşımda, "İkinci eviniz olan üniversiteniz sizlerin hizmetindedir. Üniversitemizin hamile ve engelli personelleri bugün idari izinlidir" denildi.