Düzce, Rize ve Artvin'de bazı bölgeler 'afet bölgesi' ilan edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen bazı bölgelerin AFAD tarafından, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan'ın sosyal medyadan duyurduğu bölgeler şöyle:

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize’nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köylerinin Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri ile Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köyleri Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçeleri, Artvin’in Arhavi ve Murgul ilçeleri.

Söz konusu bölgelerde vergi ve SGK prim ödemeleri ile esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek, eşya yardımı yapılacak.