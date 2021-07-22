Sel bu kez Artvin'i vurdu

Rize'de 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından şimdi de Doğu Karadeniz'de yoğun yağışlar sele neden oldu.

Birçok eve su baskını gerçekleşirken selin en şiddetli yaşandığı Artvin'de bir hastanenin ilk katı boşaltıldı. Halk TV'nin edindiği bilgiye göre Arhavi Devlet Hastanesi'nin ilk katları boşaltıldı.

Halk TV canlı yayınına katılan CHP Arhavi İlçe Başkanı Erkan Özyazıcı, "Bugüne kadar böyle bir afet görmemiştik" dedi.

Boğaziçi Mahallesi'nin boşaltıldığı bilgisini veren Özyazıcı, "Jandarma karakolu, üniversite, hapishane boşaltıldı" ifadelerini kullandı. Özyazıcı, şu ana kadar can kaybı olmadığı bilgisini verdi.