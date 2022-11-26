Düzce depreminde son durum: 181 bina ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalarla ilgili son durumu paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu duyurdu.

Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Düzce'de yurttaşların çadır kentlerde konaklaması sürüyor.