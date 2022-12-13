Düzce depremi raporu: Ağır hasarlı yapılarda beton kalitesi limitlerin altında

Düzce Gölyaka merkezli 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle ilgili KTÜ ve Düzce Üniversitesi öğretim görevlilerince saha araştırmaları sonucu teknik rapor hazırlandı.

DHA'nın haberine göre raporda, Kuzey Anadolu Fay zonunun geçtiği Düzce sınırlarındaki betonarme binaların yapım aşamasından kaynaklanan eksikliklere yer verildi. 1999 yılından önce inşa edilen ve büyük kısmında tasarım, mühendislik ile işçilik hataları bulunan ağır hasarlı yapıların depreme dayanıksız olduğuna yer verilen rapora göre, kullanılan beton kalitesinin de yönetmelikte belirlenen limitlerin altında kaldığı tespit edildi.

'Orta ve ağır hasarlı binaların yüzde 99'a yakını 1999 depreminde hasar görmüş'

Düzce depremi sonrası bölgede inceleme yaptıklarını söyleyen KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Düzce depreminden sonra direkt olarak toptan göçmeye maruz kalmış yani binayı yerde gördüğümüz herhangi bir yapı mevcut değil ama onlarca binayı orta ve ağır hasarlı olarak değerlendirdik. Binaları istatistik olarak değerlendirdiğimizde yüzde 99'a yakını, 1999 depreminde hasar görmüş, hafif veya orta hasarlı olarak değerlendirmiş; bazılarına güçlendirme yapılmış bazıları da aynen kullanılmış olan binalar. Fakat 1999 Düzce depreminde bütün ilin yüzde 70'e yakın yapı stoku yıkıldığından dolayı 1999 depreminden sonra inşa edilen binalarda yapısal hasar hemen hemen görmedik, diyebiliriz. Sadece duvarlarda yapısal olmayan hasarların olduğunu gördük" diye konuştu.