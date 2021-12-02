Duygu Delen davasında yeni gelişme

Gaziantep’te Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu rapor hazırladı. Raporda, Delen’in düştüğü esnada hayatta olduğu belirtilirken, "yüksekten düşme eyleminin kendi iradesiyle mi yoksa bir başkasının etkisiyle mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği" aktarıldı.

Gaziantep’te Mehmet Kaplan'ın evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu (ATK) 1. İhtisas Kurulu’nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine 6. duruşma öncesinde sunuldu.

Raporda Delen’in ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının yüksekten düşme ile meydana geldiğini kaydeden kurul, “Yüksekten düşme öncesi ayrıca bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesi ile mi yoksa bir başkasının etkisi ile mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği" ifadelerine yer verdi.

Delen’in düşme esnasında hayatta olduğu belirtilen raporda, “Bilinç durumunun bilinemediği, olay yerinde alınan kan lekelerinin tamamının Mehmet Kaplan’a ait olduğu, diğer hususlar hakkında değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile tarafınızca aydınlatılması uygun olacaktır” denildi.

Ne olmuştu?

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşen Duygu Delen yaşamını yitirmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.