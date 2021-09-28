Duygu Delen davasında 5. duruşma görüldü: Mehmet Kaplan heyete küfür etti, kapıyı yumrukladı

Antep'te 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne dair tutuklanıp hakkında "kasten öldürme", "cinsel istismar", "yağma" ve "hakaret" suçlarından dava açılan Mehmet Kaplan'ın (20) yargılanmasına devam edildi.

Evrensel'den Berfin Türkmen'in haberine göre, davanın beşinci duruşmasında ilk sözü alan Delen ailesinin avukatlarından Mehmet Balcı, bir önceki duruşmada sanığın tahliyesine karar verilmesinin güvensizlik duygusu oluşturduğunu söyledi. İtirazları üzerine sanık yeniden tutuklandığını hatırlatan Balcı, sanığın tutuklanmasına neden olan koşullarda hiçbir değişiklik olmadığını belirtip tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı: Eylemler davayı etkiliyor

Duruşmaya SEGBİS ile katılan Mehmet Kaplan, "Bugün Duygu burada olsaydı en çok o benim için adaleti isterdi. 15 aydır yargılanıyorum. Savunma yapacakken sözümü kesiyorsunuz, konuşmama izin vermiyorsunuz. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Kaplan’ın avukatlarından Enes Akbulut da, yapılan eylem ve basın açıklamalarının kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, davanın etkilendiğini öne sürdü. Cinayet kanıtının olmadığını öne süren Akbulut sanığın tahliyesini talep etti.

Mehmet Kaplan heyete küfür edip kapıya yumruk attı

Mahkeme adli tıp raporu henüz gelmediği için davayı 2 Aralık 2021’e erteledi. Mevcut delillerden dolayı sanık Mehmet Kaplan’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Mehmet Kaplan heyete küfür etti, alkışladı ve kapıya yumruk attı.