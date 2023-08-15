Düşük zamma karşı iş yavaşlatan FEDAŞ işçilerinden grev uyarısı

Dersim'de elektrik dağıtım şirketi Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) işçileri yetkili sendika olan Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) işçileri yok sayarak yaptığı sözleşmeyi kabul etmeyerek düşük ücret zamlarına karşı iş yavaşlatma kararı almıştı. 9 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri iş yavaşlatma eylemi sonrasında işçiler yarın patron temsilcisiyle görüşecekler.

Patronların Ensesindeyiz İletişim Ağı'na konuşan FEDAŞ işçileri "Ağır çalışma koşullarında karda kışta az kişiyle çok iş yapmaya çalışıyoruz, kepçeyle kazananlar konu zam olduğunda kaşıkla veriyorlar. Enerji sektöründeki patronlar yüksek kârlar açıklıyorlar işçilere açlığı reva görüyorlar. Bizi görmezden gelen sendikayı kabul etmiyor, taleplerimiz karşılanmazsa yarın greve çıkacağımızı ilan ediyoruz" dediler.